Боксер-трансгендер здобув перемогу у дебютному боксерському бою в США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Американський боксер-трансгендер Патрісіо Мануель виграв свій дебютний бій на професійному ринзі, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
В Індіо (штат Каліфорнія) відбувся бій за участі Мануеля із мексиканцем Уго Агіларом. Двобій у другій напівлегкій ваговій категорії закінчився перемогою американця одноголосним рішенням суддів (усі рефері віддали 39:37).
"Знімаю капелюха перед опонентом. Він бився зі мною як чоловік. Я його дуже поважаю за це. Мені довелося через багато пройти, щоб потрапити сюди. Я ще не покінчив зі спортом. Я ще повернуся", - сказав американець.
Примітно, що до 2012 року Мануель був жінкою, займався спортом, і значився серед кандидаток в жіночу олімпійську збірну США з боксу.
Зауважимо, що Мануель став першим трансгендерним чоловіком, який професійно бився в Сполучених Штатах Америки.
Нагадаємо, Ломаченко переміг Педрасу та об'єднав два титули чемпіона світу.