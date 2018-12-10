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Боксер-трансгендер одержал победу в дебютном боксерском бою в США

Киев • УНН

 • 19003 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Американский боксер-трансгендер Патрисио Мануэль выиграл свой дебютный бой на профессиональном ринге, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Боксер-трансгендер одержал победу в дебютном боксерском бою в США

В Индио (штат Калифорния) состоялся бой с участием Мануэля с мексиканцем Уго Агиларом. Поединок во втором полулегком весе закончился победой американца единогласным решением судей (все рефери отдали 39:37).

"Снимаю шляпу перед оппонентом. Он дрался со мной как мужчина. Я его очень уважаю за это. Мне пришлось через многое пройти, чтобы попасть сюда. Я еще не покончил со спортом. Я еще вернусь", - сказал американец.

Примечательно, что до 2012 году Мануэль был женщиной, занимался спортом, и числился среди кандидаток в женскую олимпийскую сборную США по боксу.

Отметим, что Мануэль стал первым трансгендерным человеком, который профессионально дрался в США.

Напомним, Ломаченко победил Педрасу и объединил два титула чемпиона мира.

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