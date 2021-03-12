Боксер Редкач проведе бій із колишнім чемпіоном світу

Що відомо

Бій боксерів пройде на території Аталанти 17-го квітня.

Цитата

“Дуже радий виступити в цьому вечорі. Це зовсім інший тип „фанбази“, і я планую подарувати уболівальникам ніч, яку вони надовго запам’ятають”, — підкреслив каже Прогрейс.

“Я влаштований інакше, як чемпіон, який не приймає нічого, крім перемоги. Я не зупинюся, поки не отримаю свою перемогу, і немає нічого, що встане у мене на шляху. Моє мислення — ось те, що відрізняє мене від інших”, — заявив Редкач.

Доповнення

Останній поєдинок Прогрейс провів в жовтні 2020 року. Американець в третьому раунді нокаутував Хуана Еральдеса. Американець володів титулом WBO, який програв Джошу Тейлору.

Редкач провів 30 поєдинків на професійному рівні. У його активі 18 перемог та 5 поразок.