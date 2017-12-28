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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бокс: аперкот у бою Джошуа – Кличко визнано кращим ударом року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У поєдинку за три пояси чемпіона світу в суперважкій вазі (WBA, IBF, IBO) між українцем Володимиром Кличко та британцем Ентоні Джошуа стався найкращий удар в боксі за підсумками 2017 року по версії НВО, передає УНН з посиланням на телеканал НВО.

Бокс: аперкот у бою Джошуа – Кличко визнано кращим ударом року

Джошуа наніс аперкот в 11-му раунді, що і призвело до його перемоги.

Варто відзначити, що в номінації кращий боксерський раунд у 2017 році обрано 5-ту трихвилинку в поєдинку Кличко – Джошуа.

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Зауважимо, що автором нокауту року став колишній чемпіон світу в середній вазі Давид Лем'є, який переміг Кертіса Стівенса.

Як повідомлялося раніше, НВО обрав українсько-британську баталію кращою в 2017 році. 

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