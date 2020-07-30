Богослужіння є головною причиною збільшення випадків COVID-19 на заході України - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Головною причиною збільшення випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 на заході України, особливо у селах, є богослужіння. Про це повідомив під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо у селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.
Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.
Нагадаємо, в Україні на ранок 30 липня зафіксовано вже 68794 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 1100.