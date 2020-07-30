Богослужіння є головною причиною збільшення випадків COVID-19 на заході України - МОЗ

"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо у селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.

Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

Нагадаємо, в Україні на ранок 30 липня зафіксовано вже 68794 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 1100.