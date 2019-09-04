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Блогер пояснив рішення Кабміну про відставку Кличка: Києву готують "смотрящого" від Зеленського

Блогер пояснив рішення Кабміну про відставку Кличка: Києву готують "смотрящого" від Зеленського

Київ • УНН

 • 14989 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Рішення Кабінету міністрів зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації повертає нас в епоху "пізнього Януковича", знищуючи право киян на самоврядування. Про це пишуть експерти і блогери в соцмережах, передає УНН.

Зокрема, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політолог Віктор Уколов.

"Привид "йолки" над Майданом ... Тоді також голова КМДА був призначений, а не обраний як мер. Тому він слухняний Януковичу і наробив багато дурниць. Сьогоднішнє рішення КМ повертає нас в епоху пізнього Януковича: мер - окремо, а глава КМДА, який буде розпоряджатися бюджетом в Києві - призначений Зеленським або кимось. Раджу Віталію Кличку терміново вибирати виконком Київради і забирати всі рахунки в руки громади Києва. Хоча в принципі, сьогоднішнє рішення КМ порушує рішення Конституційного суду, за яким КМДА має управляти обраний мер Києва", - зазначив експерт.

До його думки також приєднався і політичний аналітик Павло Нусс, який наголосив, що подібне рішення Кабміну знищує право киян на самоврядування.

"Новий Кабінет міністрів знищив право Києва на самоврядування, тим самим вони провокують відкритий протест проти нав'язування нам, жителям столиці кураторів міста "слуг народу". Зрозумівши, що одночасно перевибори всіх місцевих рад провести неможливо, Зеленський вирішив отримати контроль над основними містами-мільйонниками, і Київ є найбільш ласим шматком. Зараз, очевидно, Київ отримає нового смотрящого від Зеленського, генерального продюсера "1 + 1" Олександра Ткаченка", - заявив політолог.

Також ситуацію прокоментував блогер і політичний експерт Олег Хелгів, який зазначив, що звільнити киян, які обрали Віталія Кличка керівником міста, у Кабміну не вийде.

"Новий прем'єр звільнив Кличка з посади голови КМДА. Вова звичайно готовий і всіх киян звільнити? Які обрали Кличка",- обурився експерт.

Коротко і влучно охарактеризувала ситуацію журналістка і блогер Олена Яхно: "Пішли шляхом Януковича. Значить, так і закінчать!"

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