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Близько 780 автівок зібрались у чергах на кордоні зі Словаччиною і Польщею

Близько 780 автівок зібрались у чергах на кордоні зі Словаччиною і Польщею

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. На кордоні зі Словаччиною і Польщею у чергах зібрались близько 780 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

“Після закінчення свят і відвідування рідних багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи. Через це на кордоні, зокрема з країнами ЄС, спостерігається певне накопичення автомобілів. Зараз черги зафіксовані на кордоні зі Словаччиною та Польщею”, — сказано у повідомленні.

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Скупчення автомобілів у пункті пропуску “Ужгород”, що на українсько-словацькому кордоні, становить близько 150 автомобілів. А в основних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні — “Краківець” та “Рава-Руська” по 180 автівок, “Шегині” і “Устилуг” 120 та 150 автомобілів відповідно очікують на виїзд за кордон.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію і радять обирати оптимальні маршрути руху.

Як повідомляв УНН, 11 квітня на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною утворилися значні черги.

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