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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен у Німеччині заявив, що США підтримують "Нормандський формат" без участі в ньому

Блінкен у Німеччині заявив, що США підтримують "Нормандський формат" без участі в ньому

Київ • УНН

 • 21124 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. США повністю підтримують зусилля в рамках "Нормандського формату" і готові йому всіляко сприяти, при цьому не приєднуючись. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Німеччині, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сполучені Штати повністю підтримують його („Нормандський формат“), і ми ясно дали це зрозуміти Росії, і я повторю це завтра, коли зустрінусь із міністром закордонних справ Лавровим, а також Україні. Ми сказали, що якщо є щось, що ми можемо зробити для підтримки цих зусиль, для подальшого сприяння їм — ми готові будь-коли зробити це. Не приєднуючись до „Нормандського формату“, але знову ж таки підтримуючи, сприяючи, спілкуючись, якщо це буде корисно”, — сказав Держсекретар.

Деталі

За словами Блінкена, США сподіваються, що сторони взаємодіятимуть “продуктивно, тому що це єдиний найкращий спосіб реалізувати Мінські угоди”.

Він вважає, що “мінські угоди” є “кращим способом” повернути Україні окуповані східні території.

Що було раніше

Напередодні Блінкен заявив, що Сполучені штати Америки приєднаються до “Нормандського формату” у разі, якщо це буде корисно всім сторонам-учасникам.

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