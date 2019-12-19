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Блескун розповів, скільки мільярдів виводять в тінь великі виробники горілки

Блескун розповів, скільки мільярдів виводять в тінь великі виробники горілки

Київ • УНН

 • 12306 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блеськун натякнув на закупівлю лівого спирту з боку чотирьох найбільших виробників вітчизняної горілки. Про це він сказав в інтерв'ю "Главкому", передає УНН.

Зокрема, він заявив, що в Україні є чотири великі виробники горілки, які сировину d "Укрспирту" не купують. Або ж купують, але в обсягах, які точно не покривають їх виробництво алкогольного продукту.

"Оскільки поки імпортного спирту в країні немає, висновок один - нелегальний оборот процвітає", - сказав він, додавши, що тіньовий алкоголь виводить з бюджету країни близько 8-10 млрд грн на рік.

Нагадаємо, Сергій Блескун сам раніше обіймав керівну посаду в алкогольній компанії, яку аналітики ринку горілчаної продукції відносять саме до тих самих чотирьох гігантів. Мова про компанію "Nemiroff".

На посаду виконуючого обов'язки керівника ДП "Укрспирт" він був призначений 23 жовтня поточного року. У колективі ДП Блескуна запідозрили в конфлікті інтересів через його минулі місця роботи. Адже крім Nemiroff, він також працював і на велику російську компанію.

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