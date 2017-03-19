Благодійний дитячий забіг відбувся в Ужгороді

Кілька десятків учасників зібралися на площі Театральній, аби підтримати благодійну ініціативу організаторів “Міс Закарпаття” та Uzhgorod running club, які цього року поставили за мету зібрати кошти на встановлення в Ужгороді унікального майданчика для дітей з особливими потребами.

Першими на забігу стартували дорослі від 15 років, які подолали найдовшу дистанцію від площі Театральної через пішохідний міст, Київську Набережну, транспортний міст, Набережну Незалежності, та фінішували знову на Театральній. Наступні три вікові категорії — 0-5, 6-8, 9-14 років — змагалися у бігу на різні дистанції, бігу з перешкодами, долали відстані на біговелах.

“Щороку ми проводимо різні корисні заходи, але цьогоріч маємо особливу мету — зібрати 150 тисяч гривень для встановлення унікального дитячого майданчика для діток з особливими потребами, аналогів якому немає ані в Ужгороді, ані на Закарпатті. Ми вже маємо дозвіл від міськради на розміщення майданчика у Ротарі-парку. Тепер же хочемо залучити до реалізації нашої ідеї якомога більше небайдужих містян та меценатів. Сьогоднішній захід — це частина задуму. Ми вже проводили майстер-класи та дискотеки для діток, попереду ряд заходів у Мукачевому”, — розповіла кореспонденту УНН одна з організаторів спортивно-благодійного заходу Надія Пуга.

Сьогоднішній захід став своєрідним стартом вуличного спортивного життя Ужгорода. Згодом містяни розпочнуть традиційні велозаїзди та міські забіги. Зокрема, у рамках щорічного “Сакура Фесту”, який проходитиме з 20 квітня до 8 травня, в Ужгороді відбудуться гран-прі зі стрибків у довжину та масовий велохід.

Нагадаємо, жителів Кропивницького запрошують взяти участь у благодійній акції і зібрати великодні кошики для онкохворих дітей.