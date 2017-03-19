Благотворительный детский забег состоялся в Ужгороде

Несколько десятков участников собрались на Театральной площади, чтобы поддержать благотворительную инициативу организаторов "Мисс Закарпатье" и Uzhgorod running club, которые в этом году поставили цель собрать средства на установку в Ужгороде уникальной площадки для детей с особыми потребностями.

Первыми на забеге стартовали взрослые от 15 лет, которые преодолели самую длинную дистанцию ​​от площади Театральной через пешеходный мост, Киевскую Набережную, транспортный мост, Набережную Независимости, и финишировали снова на Театральной. Следующие три возрастные категории - 0-5, 6-8, 9-14 лет - соревновались в беге на различные дистанции, бега с препятствиями, преодолевали расстояния на беговелах.

"Каждый год мы проводим различные полезные мероприятия, но в этом году имеем особую цель - собрать 150 тысяч гривен для установки уникальной детской площадки для детей с особыми потребностями, аналогов которому нет ни в Ужгороде, ни в Закарпатье. Мы уже имеем разрешение от горсовета на размещение площадки у Ротари-парка. Теперь же хотим привлечь к реализации нашей идеи как можно больше неравнодушных горожан и меценатов. Сегодняшнее мероприятие - это часть замысла. Мы уже проводили мастер-классы и дискотеки для детей, впереди ряд мероприятий в Мукачево", - рассказала корреспонденту УНН одна из организаторов спортивно-благотворительной акции Надежда Пуга.

Сегодняшнее мероприятие стало своеобразным стартом уличной спортивной жизни Ужгорода. Впоследствии горожане начнут традиционные велозаезды и городские забеги. В частности, в рамках ежегодного "Сакура Фест", который пройдет с 20 апреля по 8 мая, в Ужгороде состоится Гран-при по прыжкам в длину и массовый велозаезд.

Напомним, жителей Кропивницкого приглашают принять участие в благотворительной акции и собрать пасхальные корзины для онкобольных детей.