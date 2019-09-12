БК "Детройт" зацікавився зірковим ветераном на позицію Михайлюка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Семикратний учасник Матчів усіх зірок НБА Джо Джонсон найближчим часом може скласти конкуренцію захиснику збірної України Святославу Михайлюку в "Детройт Пістонс", повідомляє УНН з посиланням на Clutch Points.

38-річний гравець вже знаходиться у Детройті. Ветеран тренується з клубом НБА "Детройт Пістонс" знаходячись в ньому на перегляді.

Останнім часом Джонсон виступав в лізі BIG3 за команду "Тріплетс", яку привів до чемпіонського звання і отримав звання MVP, що призвело до зацікавленості з боку деяких команд НБА, в тому числі і "Детройту".

В останній раз Джонсон виступав в НБА в сезоні-2017/18 за "Юту" і "Х'юстон". За 55 проведених ігор він в середньому набирав по 6,8 очка і 3,1 підбирання.

Зауважимо, що загалом американець, який виступає на позиції українця Михайлюка, провів в НБА (за "Бостон", "Фінікс", "Атланту", "Бруклін", "Маямі") 1276 поєдинків і в середньому відзначався 16 очками при 4 підбираннях і 3,9 передачах.

Нагадаємо, що у першому сезоні в НБА Михайлюк був обміняний з "Лейкерс" в "Пістонс".

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