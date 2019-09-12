БК "Детройт" заинтересовался звездным ветераном на позицию Михайлюка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Семикратный участник Матчей всех звезд НБА Джо Джонсон в ближайшее время может составить конкуренцию защитнику сборной Украины Святославу Михайлюку в "Детройт Пистонс", сообщает УНН со ссылкой на Clutch Points.
38-летний игрок уже находится в Детройте. Ветеран тренируется с клубом НБА "Детройт Пистонс" находясь в нем на просмотре.
В последнее время Джонсон выступал в лиге BIG3 за команду "Триплетс", которую привел к чемпионскому званию и получил звание MVP, что привело к заинтересованности со стороны некоторых команд НБА, в том числе и "Детройта".
В последний раз Джонсон выступал в НБА в сезоне-2017/18 за "Юту" и "Хьюстон". За 55 проведенных игр он в среднем набирал по 6,8 очка и 3,1 подбора.
Заметим, что в целом американец, выступающий на позиции Украинской Михайлюка, провел в НБА (за "Бостон", "Финикс", "Атланту", "Бруклин", "Майами") 1276 поединков и в среднем отмечался 16 очками при 4 подборах и 3,9 передачах.
Напомним, что в первом сезоне в НБА Михайлюка обменяли из "Лейкерс" в "Пистонс".