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17 березня, 19:38 • 104128 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 134410 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 162217 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159879 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181482 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159550 перегляди

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Біткоїн зріс до позначки майже 50 тисяч доларів

Біткоїн зріс до позначки майже 50 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 19740 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вартість біткойна наближається до рекордної позначки 50 000 доларів, оскільки продовжує зростати. Пр оце пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Криптовалюта досягла 49 704 доларів. Це найвища сума з 16 травня. Його ралі долає рідкісне збіг технічних перешкод, включаючи квітневий мінімум близько 47 000 доларів та кластер Фібоначчі та Ічімоку між 47 000 і 48 000 доларів.

Виконавчий директор криптобіржі CEX.IO Костянтин Анісімов зазначив, що “ралі цін ще не свідчить про значний стрибок”, проте, якщо більше покупців піде назустріч, щоб підняти вартість криптовалюти вище рівня 50 тис. доларів, “може початися шаленство, щоб спрямувати ціну до середньострокової цілі 55 тисяч доларів”.

Нагадаємо

Сальвадор став першою країною, яка прийняла біткоїн в якості законного платіжного засобу. Хакери з Anonymous “оголосили війну” Ілону Маску через вплив на біткоїни.

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