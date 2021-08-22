Біткоїн зріс до позначки майже 50 тисяч доларів

Деталі

Криптовалюта досягла 49 704 доларів. Це найвища сума з 16 травня. Його ралі долає рідкісне збіг технічних перешкод, включаючи квітневий мінімум близько 47 000 доларів та кластер Фібоначчі та Ічімоку між 47 000 і 48 000 доларів.

Виконавчий директор криптобіржі CEX.IO Костянтин Анісімов зазначив, що “ралі цін ще не свідчить про значний стрибок”, проте, якщо більше покупців піде назустріч, щоб підняти вартість криптовалюти вище рівня 50 тис. доларів, “може початися шаленство, щоб спрямувати ціну до середньострокової цілі 55 тисяч доларів”.

Нагадаємо

Сальвадор став першою країною, яка прийняла біткоїн в якості законного платіжного засобу. Хакери з Anonymous “оголосили війну” Ілону Маску через вплив на біткоїни.