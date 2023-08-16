Біля Кримського мосту рашисти виставили ППО та димові машини для захисту переправи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Біля Кримського мосту рашисти виставили протиповітряну оборону і машини “ТДА-3” для створення димів. Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ", пише УНН.
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“Агент руху „АТЕШ“ доповідає, що виявив засоби ППО і машини для створення димової завіси „ТДА-3“, що прикривають „кримський міст“. Ці дими були використані для відбиття атаки на міст 12 серпня. Тоді й приховали процедури оборони мосту та місця розташування засобів ППО. Міст має бути зруйнований!”, — резюмували партизани.
Деталі
Димові машини “ТДА-3” використовуються для протидії засобам розвідки та наведення зброї. російські військові розташували ці машини та засоби ППО на в'їзді до Криму з боку Тамані.
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Нагадаємо
12 серпня в районі Кримського мосту прогриміло два потужні вибухи.
Кримський міст стратегічно важлива ціль для українських військових. Оскільки росія використовує його для постачання своїх військ технікою і боєприпасами.