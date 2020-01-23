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Більшість ветеранів мають проблеми з отриманням житла - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Мають проблему з тим, щоб отримати пріоритетне право на отримання житла, 86% українських ветеранів. Про це під час презентації результатів опитування, проведеного в рамках проекту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції, повідомила менеджер програм МОМ з представництва в Україні Тереза Розенфельд, передає кореспондент УНН.

Більшість ветеранів мають проблеми з отриманням житла - опитування

"Попри те, що ветерани отримали пільгові можливості для отримання житла, оплату комунальних послуг, безкоштовно користуються транспортом, 45% заявили, що не змогли отримати пільгові кредити на освіту дітей, і 86% - досі мають проблему з тим, щоб отримати пріоритетне право на отримання житла", - повідомила Розенфельд.

Вона зазначила, що незважаючи на те, що дуже багато пільг запроваджено - багато залежить від місцевих бюджетів.

Також, попри те, що більшість опитаних респондентів - 91%, мають посвідчення учасника бойових дій, вони повідомляють про проблеми з отриманням документів.

"26% заявили, що вони отримали якісь хвороби чи ураження, проте, з якихось причин, не змогли отримати відповідне посвідчення. Ветерани часто зазначають, що документи заповнюються не чітко, і через це вони не можуть отримати ці посвідчення, тому що діагноз (про травми чи стан здоров’я – ред.) не чіткий", - додає експерт.

Додамо, що метою дослідження був збір та аналіз інформації щодо соціально-економічних викликів, з якими стикаються ветерани та їхні сім’ї. Висновки дослідження ґрунтуються на даних опитування 2 530 респондентів у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях України, проведеного з липня по жовтень 2019 року.

Нагадаємо, що серед українських ветеранів 49% стикались з упередженим ставленням до себе у суспільстві. Найчастіше це відбувається у громадському транспорті.

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