Громадський транспорт, лікарні, адмінпослуги: 49% ветеранів стикаються з дискримінацією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Серед українських ветеранів 49% стикались з упередженим ставленням до себе у суспільстві. Найчастіше це відбувається у громадському транспорті. Про це під час презентації результатів опитування, проведеного в рамках проекту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції повідомила менеджер програм МОМ Тереза Розенфельд, передає кореспондент УНН.
"49% (ветеранів – ред.) сказали, що стикались з упередженим ставленням. В основному, це відбувається у транспортній сфері", - повідомила Розенфельд.
Так, за результатами опитування, було отримано 31 повідомлення про нетерпимість у транспорті, 14 повідомлень - під час отримання медичних послуг, 11 - під час реєстрації для отримання допомоги ветеранам, 10 - під час отримання адміністративних послуг.
Додамо, що метою дослідження був збір та аналіз інформації щодо соціально-економічних викликів, з якими стикаються ветерани та їхні сім’ї. Висновки дослідження ґрунтуються на даних опитування 2 530 респондентів у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях України, проведеного з липня по жовтень 2019 року.
Раніше повідомлялося в УНН, що українські ветерани частіше обирають свій бізнес, замість роботи у колективі.