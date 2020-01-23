Коляда: українські ветерани частіше обирають свій бізнес, замість роботи у колективі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Оскільки ветеранам важко повернутись до роботи в колективах, вони більше хотіли б займатись підприємництвом. Про це під час презентації повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає кореспондент УНН.
"За результатами опитування – ветеранам важко повернутись до роботи в колективах, і вони більше хотіли б займатись підприємництвом. Це підтвердило наш шлях у напрямку і бізнес-інкубаторів, і бізнес-освіти", - розповіла Коляда.
Так, у міністерстві планують низку заходів з цього питання, зокрема, Коляда анонсувала бізнес-форум.
"Хочу анонсувати, що ми у березні з Міжнародною організацією з міграції будемо проводити бізнес-форум", - повідомила міністр.
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Також, у межах перекваліфікації ветеранів, планується внести у класифікатор професій багато різних професій, що є актуальними, проте яких там немає.
"І міністерство має державну бюджетну програму на питання професійної адаптації, щоб надати більше можливостей у перекваліфікації ветеранів із подальшою реалізацією", - додала Коляда.
Нагадаємо, що Польща готова збільшити допомогу українським ветеранам.