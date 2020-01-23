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Коляда: украинские ветераны чаще выбирают свой бизнес, вместо работы в коллективе

Киев • УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Поскольку ветеранам трудно вернуться к работе в коллективах, они больше хотели бы заниматься предпринимательством. Об этом во время презентации сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает корреспондент УНН.

Коляда: украинские ветераны чаще выбирают свой бизнес, вместо работы в коллективе

"По результатам опроса - ветеранам трудно вернуться к работе в коллективах, и они больше хотели бы заниматься предпринимательством. Это подтвердило наш путь в направлении и бизнес-инкубаторов и бизнес-образования", - рассказала Коляда.

Так, в министерстве планируют ряд мероприятий по этому вопросу, в частности, Коляда анонсировала бизнес-форум.

"Хочу анонсировать, что мы в марте с Международной организацией по миграции будем проводить бизнес-форум", - сообщила министр.

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Также, в рамках переквалификации ветеранов, планируется внести в классификатор профессий много разных профессий, актуальных, однако которых там нет.

"И у министерства есть государственная бюджетная программа на вопрос профессиональной адаптации, чтобы предоставить больше возможностей в переквалификации ветеранов с последующей реализацией", - добавила Коляда.

Напомним, что Польша готова увеличить помощь украинским ветеранам.

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