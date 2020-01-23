Общественный транспорт, больницы, админуслуги: 49% ветеранов сталкиваются с дискриминацией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Среди украинских ветеранов 49% сталкивались с предвзятым отношением к себе в обществе. Чаще всего это происходит в общественном транспорте. Об этом во время презентации результатов опроса, проведенного в рамках проекта по реинтеграции ветеранов, что внедряется Международной организацией по миграции сообщила менеджер программ МОМ Тереза Розенфельд, передает УНН.
"49% (ветеранов - ред.) сказали, что сталкивались с предвзятым отношением. В основном, это происходит в транспортной сфере", - сообщила Розенфельд.
Так, по результатам опроса, было получено 31 сообщения о нетерпимости в транспорте, 14 сообщений - при получении медицинских услуг, 11 - во время регистрации для получения помощи ветеранам, 10 - при получении административных услуг.
Добавим, что целью исследования был сбор и анализ информации о социально-экономических вызовах, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи. Выводы исследования основаны на данных опроса 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины, проведенного с июля по октябрь 2019 года.
Ранее сообщалось в УНН, что украинские ветераны чаще выбирают свой бизнес, вместо работы в коллективе.