Большинство ветеранов имеют проблемы с получением жилья - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Имеют проблему с тем, чтобы получить приоритетное право на получение жилья, 86% украинских ветеранов. Об этом во время презентации результатов опроса, проведенного в рамках проекта по реинтеграции ветеранов, внедряемого Международной организацией по миграции, сообщила менеджер программ МОМ из представительства в Украине Тереза Розенфельд, передает корреспондент УНН.
"Несмотря на то, что ветераны получили льготные возможности для получения жилья, оплату коммунальных услуг, бесплатно пользуются транспортом, 45% заявили, что не смогли получить льготные кредиты на образование детей, и 86% - до сих пор имеют проблему с тем, чтобы получить приоритетное право на получение жилья", - сообщила Розенфельд.
Она отметила, что несмотря на то, что очень много льгот введено - многое зависит от местных бюджетов.
Также, несмотря на то, что большинство опрошенных респондентов - 91%, имеют удостоверение участника боевых действий, они сообщают о проблемах с получением документов.
"26% заявили, что они получили какие-то болезни или поражения, однако, по каким-то причинам не смогли получить соответствующее удостоверение. Ветераны часто отмечают, что документы заполняются нечетко, и поэтому они не могут получить эти удостоверения, так как диагноз (о травме или состоянии здоровья - ред.) не четкий", - добавляет эксперт.
Добавим, что целью исследования был сбор и анализ информации о социально-экономических вызовах, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи. Выводы исследования основаны на данных опроса 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины, проведенного с июля по октябрь 2019 года.
Напомним, что среди украинских ветеранов 49% сталкивались с предвзятым отношением к себе в обществе. Чаще всего это происходит в общественном транспорте.