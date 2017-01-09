Більшість дніпрян не підтримала петицію про зменшення вартості проїзду
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. На сьогодні петиція про зменшення вартості проїзду в маршрутних таксі міста Дніпра набрала 139 голосів із 900 необхідних. Про це повідомляє УНН-Центр із посиланням на Єдину систему місцевих петицій.
Нагадаємо, що вартість проїзду в маршрутних таксі становить шість гривень. У петиції запропоновано повернути попередню ціну — п’ять гривень.
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Петицію подали ще 12 грудня 2016 року, до кінця збору підписів залишилось два дні.