Большинство днепрян не поддержали петицию об уменьшении стоимости проезда
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. На сегодня петиция об уменьшении стоимости проезда в маршрутных такси города Днепра набрала 139 голосов из 900 необходимых. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на Единую систему местных птицей.
Напомним, что стоимость проезда в маршрутных такси составляет шесть гривен. В петиции предложено вернуть предыдущую цену - пять гривен.
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Петицию подали еще 12 декабря 2016, до конца сбора подписей осталось два дня.