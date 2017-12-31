Більше 300 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перед КПВВ знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/50; “Мар’їнка” — 30/80; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 30/20, передає УНН із посиланням на пресс-службу Держприкордонслужби.
У ДПСУ додали, що “на цей час усі КПВВ працюють у штатному режимі”.
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Минулої доби, за даними прикордонників, через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 25,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 6745 осіб та 990 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6620 осіб та 1330 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4740 осіб та 1015 транспортних засобів; “Гнутове” — 2450 осіб та 660 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 5125 осіб.