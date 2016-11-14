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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17763 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 34645 перегляди

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Більше 30 населених пунктів досі знеструмлено на Прикарпатті

Більше 30 населених пунктів досі знеструмлено на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 5280 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через негоду на Прикарпатті залишаються повністю знеструмленими 31 населений пункт. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, відсутнє електропостачання в 31 населеному пункті повністю та в 49 — частково.

Ускладнене транспортне сполучення з 96 населеними пунктами області.

Для надання допомоги в ліквідації наслідків ускладнення погодних умов в районах області працюють оперативні групи райвідділів та 3 оперативні групи Управління ДСНС в області.

Українські Національні Новини

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