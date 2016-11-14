Більше 30 населених пунктів досі знеструмлено на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через негоду на Прикарпатті залишаються повністю знеструмленими 31 населений пункт. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.
Так, відсутнє електропостачання в 31 населеному пункті повністю та в 49 — частково.
Ускладнене транспортне сполучення з 96 населеними пунктами області.
Для надання допомоги в ліквідації наслідків ускладнення погодних умов в районах області працюють оперативні групи райвідділів та 3 оперативні групи Управління ДСНС в області.