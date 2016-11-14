Более 30 населенных пунктов до сих пор обесточены на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за непогоды на Прикарпатье остаются полностью обесточенными 31 населенный пункт. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Так, отсутствует электроснабжение в 31 населенном пункте полностью и в 49 - частично.
Затруднено транспортное сообщение с 96 населенными пунктами области.
Для оказания помощи в ликвидации последствий осложнения погодных условий в районах области работают оперативные группы райотделов и 3 оперативные группы УправленияГосЧС в области.