Білоруські прикордонники відреагували на оприлюднення внутрішніх документів українськими колегами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Публікація документів внутрішнього користування адміністрацією державної прикордонної служби України до завершення розслідування, на думку білоруських колег, є поспішним проявом популізму, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Розслідування ще не завершене. Триває робота зі встановленню фактів, пошуку доказів. За цих обставин подібна гра в "прозорість" більше схожа на спробу "випередити події", - заявив офіційний представник державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.
Таку заяву він зробив, коментуючи факт оприлюднення українською стороною в соціальних мережах протоколу робочої зустрічі заступників прикордонних уповноважених України і Білорусі, на якій обговорювалися обставини спроби прориву через українсько-білоруський кордон.
За його словами, такі інциденти на кордоні є обопільною загрозою як для Білорусі, так і для України.
"Ми сподіваємося, що в інтересах загальної прикордонної безпеки нашим українським колегам в подальшому вдасться уникнути проблем непотрібного популізму", - зазначив А. Бичковскій.
Нагадаємо, 20 березня група невідомих на автомобілі “Джип” намагалася незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.
Як повідомляв УНН, Білорусь посилила охорону кордону з Україною після спроби прориву.
Раніше невідомі намагалися прорватися з України до Білорусі.