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Білоруські прикордонники відреагували на оприлюднення внутрішніх документів українськими колегами

Білоруські прикордонники відреагували на оприлюднення внутрішніх документів українськими колегами

Київ • УНН

 • 11183 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Публікація документів внутрішнього користування адміністрацією державної прикордонної служби України до завершення розслідування, на думку білоруських колег, є поспішним проявом популізму, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Розслідування ще не завершене. Триває робота зі встановленню фактів, пошуку доказів. За цих обставин подібна гра в "прозорість" більше схожа на спробу "випередити події", - заявив офіційний представник державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.

Таку заяву він зробив, коментуючи факт оприлюднення українською стороною в соціальних мережах протоколу робочої зустрічі заступників прикордонних уповноважених України і Білорусі, на якій обговорювалися обставини спроби прориву через українсько-білоруський кордон.

За його словами, такі інциденти на кордоні є обопільною загрозою як для Білорусі, так і для України.

"Ми сподіваємося, що в інтересах загальної прикордонної безпеки нашим українським колегам в подальшому вдасться уникнути проблем непотрібного популізму", - зазначив А. Бичковскій.

Нагадаємо, 20 березня група невідомих на автомобілі “Джип” намагалася незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.

Як повідомляв УНН, Білорусь посилила охорону кордону з Україною після спроби прориву.

Раніше невідомі намагалися прорватися з України до Білорусі.

Українські Національні Новини

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