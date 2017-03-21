Белорусские пограничники отреагировали на обнародование внутренних документов украинскими коллегами

"Расследование еще не завершено. Продолжается работа по установлению фактов, поиску доказательств. В этих обстоятельствах подобная игра в "прозрачность" больше похожа на попытку "опередить события", - заявил официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Такое заявление он сделал, комментируя факт обнародования украинской стороной в социальных сетях протокола рабочей встречи заместителей пограничных уполномоченных Украины и Беларуси, на которой обсуждались обстоятельства попытки прорыва через белорусско-украинскую границу.

По его словам, такие инциденты на границе является обоюдной угрозой как для Беларуси, так и для Украины.

"Мы надеемся, что в интересах общей пограничной безопасности нашим украинским коллегам в дальнейшем удастся избежать проблем ненужного популизма", - отметил А. Бычковский.

Напомним, 20 марта группа неизвестных на автомобиле "Джип" пыталась незаконно пересечь белорусско-украинскую границу.

Как сообщал УНН, Беларусь усилила охрану границы с Украиной после попытки прорыва.

Ранее неизвестные пытались прорваться из Украины в Беларусь .