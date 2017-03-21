Белорусские пограничники отреагировали на обнародование внутренних документов украинскими коллегами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Публикация документов внутреннего пользования администрацией Государственной пограничной службы Украины до завершения расследования, по мнению белорусских коллег, является поспешным проявлением популизма, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Расследование еще не завершено. Продолжается работа по установлению фактов, поиску доказательств. В этих обстоятельствах подобная игра в "прозрачность" больше похожа на попытку "опередить события", - заявил официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
Такое заявление он сделал, комментируя факт обнародования украинской стороной в социальных сетях протокола рабочей встречи заместителей пограничных уполномоченных Украины и Беларуси, на которой обсуждались обстоятельства попытки прорыва через белорусско-украинскую границу.
По его словам, такие инциденты на границе является обоюдной угрозой как для Беларуси, так и для Украины.
"Мы надеемся, что в интересах общей пограничной безопасности нашим украинским коллегам в дальнейшем удастся избежать проблем ненужного популизма", - отметил А. Бычковский.
Напомним, 20 марта группа неизвестных на автомобиле "Джип" пыталась незаконно пересечь белорусско-украинскую границу.
Как сообщал УНН, Беларусь усилила охрану границы с Украиной после попытки прорыва.
Ранее неизвестные пытались прорваться из Украины в Беларусь .