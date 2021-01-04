"Білоруські записи": Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників вбивства Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Національна поліція України заявляє, що отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета. Про це йдеться в заяві НПУ, оприлюдненій після того, як у ЗМІ з’явились записи про ймовірну причетність білоруських спецслужб до вбивства Шеремета, передає УНН.
“У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину. Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет”, — заявили в поліції.
Повідомляється, що на оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив.
“На даний момент слідство Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій”, — сказано в заяві.
Зазначимо, раніше сьогодні у ЗМІ з’явились записи, на яких начебто обговорюється можливість підриву автівки журналіста Павла Шеремета за наказом Олександра Лукашенка.
На записах — розмови голови Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, які були передані білоруською опозицією.
Так, Зайцев у квітні 2012 року під час інструктажу співробітників контртерористичного підрозділу КДБ “Альфа” в Мінську обговорював спосіб убивства Шеремета, який в той час мешкав у Росії.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Понад рік тому правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року, за даними сторони захисту, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.