"Білоруські записи": Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників вбивства Шеремета

“У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину. Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет”, — заявили в поліції.

Повідомляється, що на оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив.

“На даний момент слідство Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій”, — сказано в заяві.

Зазначимо, раніше сьогодні у ЗМІ з’явились записи, на яких начебто обговорюється можливість підриву автівки журналіста Павла Шеремета за наказом Олександра Лукашенка.

На записах — розмови голови Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, які були передані білоруською опозицією.

Так, Зайцев у квітні 2012 року під час інструктажу співробітників контртерористичного підрозділу КДБ “Альфа” в Мінську обговорював спосіб убивства Шеремета, який в той час мешкав у Росії.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Понад рік тому правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року, за даними сторони захисту, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.