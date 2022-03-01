Білорусь чекає такі ж санкції як і Росію, якщо вона буде діяти так само
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Під час брифінгу для преси речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Білорусь чекають такі ж санкції як і Росію, якщо вона стане на стежку по якій йде Росія. про це повідомляє кореспондент УНН.
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Під час брифінгу для преси, американській дипломат та речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що деякий час російські війська наповнювали Білорусь, коли російські війська влаштувалися на суверенній білоруській території, щоб здійснити навмисний, невиправданий, неспровокований напад і вторгнення проти третьої країни.
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"Весь час режим (Росії - ред.) продовжує жорстоко придушувати демократичні прагнення народу Білорусі. Вона, як я вже говорив раніше, стає все більш підпорядкованою Росії, знову демонструючи готовність президента Лукашенка діяти проти інтересів власного народу, щоб заслужити прихильність Москви і залишитися при владі", - сказав речник.
Нед Прайс поівдомив, що в результаті незахищеної підтримки режимом і навіть сприяння тому, що росіяни роблять в Україні, США вводятьсанкції. Вони запровадили санкції проти близько двох десятків білоруських фізичних та юридичних осіб.
"Ми бачили на кожному кроці, що президент Лукашенко відкинув волю власного народу і кинув свою долю з президентом Путіним і його мілітаристськими цілями проти України. Отже, якщо так буде продовжуватися, Білорусь і надалі стикатиметься з заходами глибокої відповідальності," - додав Над Прайс.
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ЄС посилить санкції проти Білорусі за співучасть в агресії проти України.