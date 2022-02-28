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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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ЄС посилить санкції проти Білорусі за співучасть в агресії проти України

ЄС посилить санкції проти Білорусі за співучасть в агресії проти України

Київ • УНН

 • 151745 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейський союз посилить санкційний пакет проти Білорусі та інших причетних до російської агресії проти України. Про це на брифінгу глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.

Цитата

"Щоб бути послідовними, ми ще більше посилимо наш пакет санкцій проти білоруського режиму і всіх тих, хто причетний до російської військової агресії проти України", - сказав Боррель.

Деталі

За словами дипломата, також завтра в Європейському парламенті обговорять рішення, яке "сильно вдарить по російській економіці".

Додамо

Як писав УНН, антипутінська коаліція держав готує четвертий пакет санкцій проти Росії.

За даними МЗС України, почалася підготовка четвертого пакету санкцій проти Росії, який, зокрема, включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи і путінського оточення. ЄС розглядає створення так званого "реєстру російських корупціонерів", до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не зможуть мати фінансові відносини або робити бізнес з цивілізованим світом.

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