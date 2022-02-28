ЕС усилит санкции против Беларуси за соучастие в агрессии против Украины

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"Чтобы быть последовательными, мы еще больше усилим наш пакет санкций против белорусского режима и всех тех, кто причастен к российской военной агрессии против Украины", - сказал Боррель.

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По словам дипломата, также завтра в Европейском парламенте обсудят решение, которое "сильно ударит по российской экономике".

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Как писал УНН, антипутинская коалиция государств готовит четвертый пакет санкций против России.

По данным МИД Украины, началась подготовка четвертого пакета санкций против России, который, в частности, будет включать выдворение части российских дипломатов, дальнейшее усиление санкций против банковской системы и путинского окружения. ЕС рассматривает создание так называемого "Реестра российских коррупционеров”, в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю бизнесмены, которые не смогут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром.