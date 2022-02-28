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15 марта, 19:03 • 82138 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120952 просмотра

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ЕС усилит санкции против Беларуси за соучастие в агрессии против Украины

Киев • УНН

 • 151741 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейский союз усилит санкционный пакет против Белоруссии и других причастных к российской агрессии против Украины. Об этом на брифинге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Чтобы быть последовательными, мы еще больше усилим наш пакет санкций против белорусского режима и всех тех, кто причастен к российской военной агрессии против Украины", - сказал Боррель.

Детали

По словам дипломата, также завтра в Европейском парламенте обсудят решение, которое "сильно ударит по российской экономике".

Добавим

Как писал УНН, антипутинская коалиция государств готовит четвертый пакет санкций против России.

По данным МИД Украины, началась подготовка четвертого пакета санкций против России, который, в частности, будет включать выдворение части российских дипломатов, дальнейшее усиление санкций против банковской системы и путинского окружения. ЕС рассматривает создание так называемого "Реестра российских коррупционеров”, в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю бизнесмены, которые не смогут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром.

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