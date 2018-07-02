Bild: німецькі партії ХДС і ХСС близькі до компромісу з міграції

Глава МВС Хорст Зеехофер, якщо компроміс буде досягнутий, схиляється до того, щоб залишитися в уряді, пише газета. Раніше політик погрожував відставкою, якщо канцлер Ангела Меркель не піде на його умови щодо протидії нелегальній міграції.

Зєєхофер, який очолює ХСС, мав намір прямо на кордонах ФРН блокувати тих шукачів притулку, які вже зареєстровані в інших країнах, канцлер виступала проти цього, стверджуючи, що не діятиме в обхід ЄС. Тепер же партії, як зазначає газета, домовилися організувати на кордонах спеціальні транзитні центри, де в прискореному порядку будуть розглядатися перспективи іноземців залишитися в Німеччині. Якщо таких перспектив не буде, то, найімовірніше, біженців будуть висилати до країн Євросоюзу, де вони були зареєстровані спочатку.

Як повідомляв УНН, правління Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в неділю ввечері підтримало міграційну політику канцлера ФРН Ангели Меркель, націлену на пошук загальноєвропейського вирішення проблеми мігрантів.