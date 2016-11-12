Біатлоністка Ю.Джима потрапила на подіум передсезонної гонки в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Шушені (Норвегія) відбувся жіночий спринт в рамках передсезонного біатлонного турніру в якому взяли участь представниці України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Ю.Джима показала найкращий результат серед українок, з одним промахом увійшовши в трійку найсильніших - 36,6 секунди відставання.
Дуже гідно виглядала й Олена Підгрушна, яка також з одним колом штрафу замкнула шістку кращих. До топ-20 потрапила Анастасія Меркушина і Яна Бондар.
Перспективна 17-річна Христина Дмитренко посіла 22 сходинку. Надія Бєлкіна – 23-тя, Юлія Журавок – 24.
Перемогла в гонці висхідна зірка французької команди Жюстін Бреза (22:07,7) - на відміну від основних конкуренток, вона зуміла обійтися без штрафних кіл і показала на фініші результат на 23 секунди швидше головної надії місцевих уболівальників норвежки Тіріл Екхофф.
Зазначається, що основними складами у гонці були представлені команди Франції (за винятком Марі Дорен-Абер), України, Латвії, Литви, а також Міріам Гесснер з Німеччини.
Нагадаємо, що вдалі виступи Ю.Джими в Шушені вже стали доброю традицією, адже рік тому українка тут стала переможницею мас-старту.
Додамо, що 13 листопада жінки визначать найсильнішу в мас-старті.