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Біатлоністка Ю.Джима потрапила на подіум передсезонної гонки в Норвегії

Біатлоністка Ю.Джима потрапила на подіум передсезонної гонки в Норвегії

Київ • УНН

 • 8053 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Шушені (Норвегія) відбувся жіночий спринт в рамках передсезонного біатлонного турніру в якому взяли участь представниці України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Ю.Джима показала найкращий результат серед українок, з одним промахом увійшовши в трійку найсильніших - 36,6 секунди відставання.

Дуже гідно виглядала й Олена Підгрушна, яка також з одним колом штрафу замкнула шістку кращих. До топ-20 потрапила Анастасія Меркушина і Яна Бондар.

Перспективна 17-річна Христина Дмитренко посіла 22 сходинку. Надія Бєлкіна – 23-тя, Юлія Журавок – 24.

Перемогла в гонці висхідна зірка французької команди Жюстін Бреза (22:07,7) - на відміну від основних конкуренток, вона зуміла обійтися без штрафних кіл і показала на фініші результат на 23 секунди швидше головної надії місцевих уболівальників норвежки Тіріл Екхофф.

Зазначається, що основними складами у гонці були представлені команди Франції (за винятком Марі Дорен-Абер), України, Латвії, Литви, а також Міріам Гесснер з Німеччини.

Нагадаємо, що вдалі виступи Ю.Джими в Шушені вже стали доброю традицією, адже рік тому українка тут стала переможницею мас-старту.

Додамо, що 13 листопада жінки визначать найсильнішу в мас-старті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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