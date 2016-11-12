Биатлонистка Ю.Джима попала на подиум предсезонной гонки в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Шушене (Норвегия) состоялся женский спринт в рамках предсезонного биатлонного турнира в котором приняли участие представительницы Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Ю.Джима показала лучший результат среди украинок, с одним промахом войдя в тройку сильнейших - 36,6 секунды отставания.
Очень достойно выглядела и Елена Пидгрушная, которая также с одним кругом штрафа замкнула шестерку лучших. В топ-20 попала Анастасия Меркушина и Яна Бондарь.
Перспективная 17-летняя Кристина Дмитренко заняла 22 место. Надежда Белкина - 23-я, Юлия Журавок - 24.
Победила в гонке восходящая звезда французской команды Жюстин Бреза (22:07,7) - в отличие от основных конкуренток, она сумела обойтись без штрафных кругов и показала на финише результат на 23 секунды быстрее главной надежды местных болельщиков норвежки Тирил Экхофф.
Отмечается, что основными составами в гонке были представлены команды Франции (за исключением Мари Дорен-Абер), Украины, Латвии, Литвы, а также Мириам Гесснер из Германии.
Напомним, что удачные выступления Ю.Джимы в Шушене уже стали доброй традицией, ведь год назад украинка здесь стала победительницей масс-старта.
Добавим, что 13 ноября женщины определят сильнейшую в масс-старте.