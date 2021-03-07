Біатлоністка Джима потрапила до топ-6 перегонів Кубку світу у Чехії

Деталі

Вперше наша спортсменка стартувала настільки близько до лідера - Юлія Джима після феєричного вчорашнього спринту вийшла на старт другою після Тіріл Екхофф всього через дев'ять секунд. Проте не закриті мішені на першому та третьому вогневому рубежах не дозволили їй зачепитися за другу поспіль медаль, хоча після заключної стрільби вона виходила на трасу на третій позиції. У підсумку шостий рядок та потрапляння до квіткової церемонії нагородження (2) +39,8 с.

Дар'я Блашко стала 16-ю (3), Анастасія Меркушина фінішувала 29-ю, а Валентина Семеренко також увійшла до залікової зони – 33-та.

Нарешті, остання з п'яти українок в гонці, Олена Підгрушна, більше за інших партнерок по збірній помилялася на стрільбі, що не дозволило їй заробити кубкові очки: 42-е місце при п'яти промахах.

Доповнення

"Золото" перегонів дісталося Тіріл Екхофф з Норвегії, її співвітчизниця Ройселанд стала третьою, а срібна нагорода в активі німкені Херрманн.