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Байден заявив, що США готові обговорювати з рф контроль над озброєннями

Байден заявив, що США готові обговорювати з рф контроль над озброєннями

Київ • УНН

 • 155644 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Перед 10-ю конференцією з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) президент США Джо Байден заявив про готовність Сполучених Штатів обговорювати з росією нову систему контролю над озброєннями. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Цитата

"Сьогодні моя адміністрація готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, яка замінить СНО-3 (Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), термін дії якого спливає у 2026 році", - заявив Байден.

Деталі

Президент США додав, що для переговорів потрібен "добросовісний партнер", водночас повномасштабне вторгнення росії в Україну є "нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку". Він зауважив, що у цьому контексті Москва має продемонструвати, що готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями з США.

Крім того, за словами Байдена, Китай також несе відповідальність як ядерна держава та один з підписантів ДНЯЗ за участь у переговорах, які "зменшать ризик прорахунків і вирішать дестабілізуючу військову динаміку". У підсумку він зазначив, що Сполучені Штати будуть продовжувати політику нерозповсюдження ядерної зброї і відновлять лідерство у мирному використанні ядерної енергії.

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