Байден заявив, що США готові обговорювати з рф контроль над озброєннями

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"Сьогодні моя адміністрація готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, яка замінить СНО-3 (Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), термін дії якого спливає у 2026 році", - заявив Байден.

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Президент США додав, що для переговорів потрібен "добросовісний партнер", водночас повномасштабне вторгнення росії в Україну є "нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку". Він зауважив, що у цьому контексті Москва має продемонструвати, що готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями з США.

Крім того, за словами Байдена, Китай також несе відповідальність як ядерна держава та один з підписантів ДНЯЗ за участь у переговорах, які "зменшать ризик прорахунків і вирішать дестабілізуючу військову динаміку". У підсумку він зазначив, що Сполучені Штати будуть продовжувати політику нерозповсюдження ядерної зброї і відновлять лідерство у мирному використанні ядерної енергії.

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