Байден підписав законопроєкт про підвищення стелі держборгу США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який знімає верхню межу боргу уряду країни в розмірі 31,4 трильйона доларів, аби уникнути дефолту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Палата представників і Сенат прийняли закон після того, як Байден і спікер Палати Кевін Маккарті досягли згоди після напружених переговорів.
Міністерство фінансів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не вживе заходів до того часу.