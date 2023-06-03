Байден подписал законопроект т о повышении потолка госдолга США

Детали

Палата представителей и Сенат приняли закон после того, как Байден и спикер Палаты Кевин Маккарти достигли согласия после напряженных переговоров.

Министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет меры к тому времени.