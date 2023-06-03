Байден подписал законопроект т о повышении потолка госдолга США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент США Джо Байден подписал законопроект, который снимает верхний предел долга правительства страны в размере 31,4 триллиона долларов, чтобы избежать дефолта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Палата представителей и Сенат приняли закон после того, как Байден и спикер Палаты Кевин Маккарти достигли согласия после напряженных переговоров.
Министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет меры к тому времени.