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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Байден подписал законопроект т о повышении потолка госдолга США

Киев • УНН

 • 379871 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент США Джо Байден подписал законопроект, который снимает верхний предел долга правительства страны в размере 31,4 триллиона долларов, чтобы избежать дефолта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Байден подписал законопроект т о повышении потолка госдолга США

Детали 

Палата представителей и Сенат приняли закон после того, как Байден и спикер Палаты Кевин Маккарти достигли согласия после напряженных переговоров. 

Министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет меры к тому времени.

 

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