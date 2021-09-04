Байден наказав розсекретити пов'язані з 11 вересня документи

Деталі

У документі пропонується Мін’юсту та іншим відомствам вести нагляд за розсекречення документів, пов’язаних з розслідуваннями атак ФБР. Також в указі йдеться, що генеральний прокурор США повинен оприлюднити документи протягом шести місяців.

Цитата

У своїй заяві Байден пояснив, що таким чином він виконує дану ним передвиборчу обіцянку. “Коли я балотувався в президенти, я взяв на себе зобов’язання забезпечити прозорість щодо розсекречення документів про терористичні атаки на Америку 11 вересня 2001 року, — сказав Байден. — У міру наближення 20-річчя цієї трагічної дня я дотримуюся це зобов’язання”.

Контекст

У серпні розкриття раніше засекречених документів про атаки зажадали родичі жертв терактів, а також тих, хто вижив і брав участь у порятунку людей. Близько 1,8 тис. осіб написали Байдену лист, зажадавши від нього не брати участь в пам’ятних заходах, якщо він не дасть вказівку розсекретити документи. Вони вважають, що в них міститься інформація, що дозволяє довести причетність керівництва Саудівської Аравії до терактів. Автори листа написали, що протягом 20 років Мін’юст і ФБР “активно намагалися зберегти цю інформацію в секреті”, і вказали на те, що їх терпіння “підійшло до кінця”.

Після терактів 2001 року влада публікувала по частинах офіційну доповідь про події 11 вересня. Останні 28 сторінок з понад 800 були оприлюднені в липні 2016 року. З документа випливало, що ряд громадян Саудівської Аравії, пов’язаних з урядом цієї країни, допомагали грошима деяким учасникам теракту. Однак остання частина доповіді не свідчила про те, що влада Саудівської Аравії грали якусь роль.

Терористичний акт 11 вересня 2001 року

11 вересня 2001 року 19 терористів захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, один — в Пентагон і ще один впав поблизу міста Шанксвілл, коли пасажири і команда спробували знешкодити загарбників. Всього загинуло понад 2,9 тис. осіб. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація “Аль-Каїда”. Влада Саудівської Аравії заперечує причетність до терактів.