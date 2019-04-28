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Батько Ассанжа заявив, що Еквадор обміняв його сина на кредит МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Батько засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в телепередачі 60 Minutes заявив, що його син був проданий еквадорським посольством в обмін на банківський кредит від США, передає УНН.

“В Еквадорі немає власної валюти. Він використовує долар США ... Ви не можете отримати кредит МВФ, якщо Сполучені Штати не схвалять його — за згодою видати Джуліана з посольства”, - пояснив Джон Шіптон.

Нагадаємо, 11 квітня засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа затримала британська поліція в посольстві Еквадору в Лондоні.

Ассанж жив в посольстві Еквадору в Лондоні протягом більше шести років, ховаючись від британської влади, яка могла заарештувати його за порушення умов звільнення під заставу, якщо він покине дипустанову. Він також побоювався екстрадиції в США, де є ймовірність його кримінального переслідування за публікацію секретної інформації Агентства національної безпеки.

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