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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69382 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Баскетбол: визначилось місце проведення фіналу Кубку України

Баскетбол: визначилось місце проведення фіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 12660 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Запорізький ПС "Юність" прийматиме фінальний матч Кубку України з баскетболу сезону 2021/22 років, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

За регламентом змагань ігровий майданчик фінального матчу визначає ФБУ. Цього сезону розіграш Кубку відбудеться у ПС "Юність" у Запоріжжі. Дата матчу – 20 березня.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу відбудуться в двох містах, презентованих командами-учасницями. 16 березня пройдуть матчі четвертьфіналів, а 17 березня - півфінали.

Довідка

До вирішальної стадії у чоловіків дійшли: "Будівельник" (Київ),  "Дніпро" (Дніпро), "Запоріжжя" (Запоріжжя), "Київ-Баскет" (Київ), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Прометей" (Слобожанське), "Тернопіль" (Тернопіль) та "Хімік" (Южне). Матчі проходитимуть 16-20 березня.

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