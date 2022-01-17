Баскетбол: визначилось місце проведення фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Запорізький ПС "Юність" прийматиме фінальний матч Кубку України з баскетболу сезону 2021/22 років, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
За регламентом змагань ігровий майданчик фінального матчу визначає ФБУ. Цього сезону розіграш Кубку відбудеться у ПС "Юність" у Запоріжжі. Дата матчу – 20 березня.
Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу відбудуться в двох містах, презентованих командами-учасницями. 16 березня пройдуть матчі четвертьфіналів, а 17 березня - півфінали.
Довідка
До вирішальної стадії у чоловіків дійшли: "Будівельник" (Київ), "Дніпро" (Дніпро), "Запоріжжя" (Запоріжжя), "Київ-Баскет" (Київ), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Прометей" (Слобожанське), "Тернопіль" (Тернопіль) та "Хімік" (Южне). Матчі проходитимуть 16-20 березня.