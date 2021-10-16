Баскетбол: лідер збірної Грузії пропустить гру проти України

Деталі

Шенгелія після матчу Євроліги із "Зенітом" відчув біль у плечі і після гри пройшов необхідні обстеження в медичному центрі. За їх результатами стало зрозуміло, що баскетболіст повернеться на майданчик не раніше середини грудня.

Таким чином Шенгелія, який був визнаний "MVP" Євроліги двох попередніх турів, не зіграє проти збірної України у відборі на Євробаскет-2023 (матч пройде 26 листопада).

Примітно, що через травму зараз не зіграє і центровий "Тенеріфе" Георгі Шермадіні, але він може повернутися до матчів збірних.

Доповнення

Шенгелія в трьох матчах Євроліги набирає в середньому 21,0 очки, робить 6,0 підбирань, 1,7 передачі, 1,3 перехоплення, 1,3 передачі.