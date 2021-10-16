Баскетбол: лидер сборной Грузии пропустит игру против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Грузинский форвард московского "ЦСКА" Торнике Шенгелия надолго выбыл из-за травмы правого плечевого сустава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Детали
Шенгелия после матча Евролиги с "Зенитом" почувствовал боль в плече и после игры прошел необходимые обследования в медицинском центре. По их результатам стало ясно, что баскетболист вернется на площадку не раньше середины декабря.
Таким образом Шенгелия, который был признан "MVP" Евролиги двух предыдущих туров, не сыграет против сборной Украины в отборе на Евробаскет-2023 (матч пройдет 26 ноября).
Примечательно, что из-за травмы сейчас не сыграет и центровой "Тенерифе" Георги Шермадини, но он может вернуться к матчам сборных.
Дополнение
Шенгелия в трех матчах Евролиги набирает в среднем 21,0 очка, делает 6,0 подборов, 1,7 передачи, 1,3 перехвата, 1,3 передачи.