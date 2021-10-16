Баскетбол: "Черкаські Мавпи" перервали серію поразок у чемпіонаті України

Деталі

Господарі трохи краще розпочали матч, вигравши стартову чверть 22:18, "Мавпи" відповіли у другій десятихвилинці, яку забрали за аналогічного рахунку.

Третю чверть за мінімальної переваги виграли господарі, які продовжували домінувати на підбиранні. У "Мавп" краще працювала дальня артилерія — за три десятихвилинки підопічні Максима Міхельсона реалізували 6 з 10 триочкових.

Вирішальною стала четверта чверть: команди провели рівні 30 хвилин, після чого відбувся вбивчий ривок "Мавп". Команда Максима Міхельсона оформила спурт 23:6 і ще за три хвилини до кінця основного часу отримала 16 очок переваги. Гості відмінно атакували з дальньої дистанції та в цілому мали кращі кидкові показники, що разом із сильною грою Максвелла і стало ключем до перемоги.

Нокаутуючий ривок від "Мавп" у четвертій чверті вирішив долю матчу, який завершився із рахунком 90:80 на користь черкасців. "Мавпи" перервали 5-матчеву серію поразок, а "Кривбас" програв другий домашній матч за тиждень.

Зауважимо, що "MVP" матчу став форвард гостей Дювон Максвелл, який набрав 27 очок, оформив 10 підбирань та 5 передач (РЕ 33).

Нагадаємо

Чинний чемпіон України переміг на старті жіночого Єврокубку.