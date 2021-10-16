Баскетбол: "Черкасские Мавпы" прервали серию поражений в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. БК "Кривбасс" принимал "Черкасские Мавпы" в рамках матча четвертой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.
Детали
Хозяева немного лучше начали матч, выиграв стартовую четверть 22:18, "Мавпы" ответили во второй десятиминутке, которую забрали при аналогичном счете.
Третью четверть при минимальном преимуществе выиграли хозяева, которые продолжали доминировать на подборе. У "Мавп" лучше работала дальняя артиллерия - за три десятиминутки подопечные Максима Михельсона реализовали 6 из 10 трехочковых.
Решающей стала четвертая четверть: команды провели на уровне 30 минут, после чего состоялся убийственный рывок "Мавп". Команда Максима Михельсона оформила спурт 23:6 и еще за три минуты до конца основного времени получила 16 очков преимущества. Гости отлично атаковали с дальней дистанции и в целом имели лучшие бросковые показатели, что вместе с сильной игрой Максвелла и стало ключом к победе.
Нокаутирующий рывок от "Мавп" в четвертой четверти решил судьбу матча, который завершился со счетом 90:80 в пользу жителей города. "Мавпы" прервали 5-матчевую серию поражений, а "Кривбасс" проиграл второй домашний матч за неделю.
Заметим, что "MVP" матча стал форвард гостей Дювон Максвелл, который набрал 27 очков, оформил 10 подборов и 5 передач (РЕ 33).
Напомним
Действующий чемпион Украины победил на старте женского Еврокубка.