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Баскетбол: "Черкасские Мавпы" прервали серию поражений в чемпионате Украины

Киев  •  УНН

 • 20449 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. БК "Кривбасс" принимал "Черкасские Мавпы" в рамках матча четвертой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.

Детали

Хозяева немного лучше начали матч, выиграв стартовую четверть 22:18, "Мавпы" ответили во второй десятиминутке, которую забрали при аналогичном счете.

Третью четверть при минимальном преимуществе выиграли хозяева, которые продолжали доминировать на подборе. У "Мавп" лучше работала дальняя артиллерия - за три десятиминутки подопечные Максима Михельсона реализовали 6 из 10 трехочковых.

Решающей стала четвертая четверть: команды провели на уровне 30 минут, после чего состоялся убийственный рывок "Мавп". Команда Максима Михельсона оформила спурт 23:6 и еще за три минуты до конца основного времени получила 16 очков преимущества. Гости отлично атаковали с дальней дистанции и в целом имели лучшие бросковые показатели, что вместе с сильной игрой Максвелла и стало ключом к победе.

Нокаутирующий рывок от "Мавп" в четвертой четверти решил судьбу матча, который завершился со счетом 90:80 в пользу жителей города. "Мавпы" прервали 5-матчевую серию поражений, а "Кривбасс" проиграл второй домашний матч за неделю.

Заметим, что "MVP" матча стал форвард гостей Дювон Максвелл, который набрал 27 очков, оформил 10 подборов и 5 передач (РЕ 33).

Напомним

Действующий чемпион Украины победил на старте женского Еврокубка.

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