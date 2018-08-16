Авторів "аптечного законопроекту" потреби українців не хвилюють - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Депутати Верховної Ради практикують реєстрацію суспільно важливих законопроектів, не враховуючи думку громадськості та фахівців. Про це в ефірі однієї із українських радіостанцій висловив директор Аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко, коментуючи законодавчу ініціативу № 8591, передає УНН.
"Народні обранці вирішили реформувати аптечний ринок. Якщо це дійсно потрібно робити - варто провести дискусії із фахівцями, із громадськістю із цього приводу. Це потрібно для того, аби прийти до спільної думки. Натомість, ніхто ні з ким не радився. Ідея виникла на рівному місці - група депутатів захотіла, вирішила і підготувала документ (законопроект № 8591 - ред.). У цьому контексті зрозуміло, що є якісь сили, які зацікавлені у тому, аби поламати аптечний ринок, підірвати стабільну роботу аптек", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У селах можуть зникнути останні аптеки
Аптечний бізнес, серед іншого, покликаний забезпечити українців необхідним обсягом лікарських засобів, додав Руденко.
"А прийняття документа призведе до зменшення кількості аптек. Якщо сьогодні, умовно, на одному квадратному метрі діють чотири аптеки - значить їх функціонування комусь потрібне. Навіщо тоді закривати те, що працює на користь українцям?" - каже експерт.
Нагадаємо, у липні поточного року група народних депутатів зареєструвала законопроект № 8591. Серед іншого, вказаний законопроект передбачає закриття сотень аптек по Україні за територіальним принципом.
Також документ передбачає цілковите руйнування аптечних мереж, що, у свою чергу, призведе до росту цін на лікарські засоби, до знищення цінової конкуренції та до посилення впливу фармвиробників на процес формування кінцевої ціни фармпродукції і ліків.