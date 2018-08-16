Авторов "аптечного законопроекта" потребности украинцев не волнуют - эксперт

"Народные избранники решили реформировать аптечный рынок. Если это действительно нужно делать - стоит провести дискуссии со специалистами, с общественностью по этому поводу. Это нужно для того, чтобы прийти к общему мнению. При этом никто ни с кем не советовался. Идея возникла на ровном месте - группа депутатов захотела, решила и подготовила документ (законопроект № 8591 - ред.). В этом контексте понятно, что есть какие-то силы, которые заинтересованы в том, чтобы поломать аптечный рынок, подорвать стабильную работу аптек", - сказал он.

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Аптечный бизнес, среди прочего, призван обеспечить украинцев необходимым объемом лекарственных средств, добавил Руденко.

"А принятие документа приведет к уменьшению количества аптек. Если сегодня, условно, на одном квадратном метре действуют четыре аптеки - значит их функционирование кому-то нужно. Зачем тогда закрывать то, что работает на пользу украинцев?" - говорит эксперт.

Напомним, в июле текущего года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 8591. Среди прочего, данный законопроект предусматривает закрытие сотен аптек по Украине по территориальному принципу.

Также документ предусматривает полное разрушение аптечных сетей, что, в свою очередь, приведет к росту цен на лекарственные средства, к уничтожению ценовой конкуренции и к усилению влияния фармпроизводителей на процесс формирования конечной цены фармпродукции и лекарств.