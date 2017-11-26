Автомобіль врізався в пішоходів у німецькому Куксхафені

За даними поліції, 29-річний чоловік на легковому автомобілі, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння з невідомої причини в'їхав в групу пішоходів.

"При цьому щонайменше чотири людини отримали важкі і ще два - легкі поранення", - повідомили в поліції.

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Водія було доставлено в поліцію для з'ясування обставин того, що сталося, постраждалі - в лікарні для отримання медичної допомоги.

"Є перші вказівки на те, що водій навмисно наїхав на пішоходів. Започаткували поліцейське розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Поліція також повідомила в Twitter, що вказівок на те, що це міг бути теракт, поки немає.

#Polizei #Cuxhaven Mann fährt mit Auto in Fußgängergruppe - 6 Menschen verletzt, davon 1 Person schwer - Hintergründe + Unfallursache noch unklar - Derzeit keine Hinweise auf #Anschlag - Bitte keine Gerüchte verbreiten - Weitere Infos der Polizei folgen