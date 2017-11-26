Автомобиль врезалась в пешеходов в немецком Куксхафене
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Шесть человек пострадали при наезде автомобиля в немецком Куксхафене (Нижняя Саксония), есть первые указания на умышленные действия водителя, говорится в сообщении полиции города, передает УНН со ссылкой полицию в Twitter.
По данным полиции, 29-летний мужчина на легковом автомобиле, очевидно, в состоянии алкогольного опьянения по неизвестной причине въехал в группу пешеходов.
"При этом по меньшей мере четыре человека получили тяжелые и еще два — легкие ранения", — сообщили в полиции.
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Водитель был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств случившегося, пострадавшие — в больницы для получения медицинской помощи.
"Есть первые указания на то, что водитель умышленно наехал на пешеходов. Начавшееся полицейское расследование продолжается", — говорится в сообщении.
Полиция также сообщила в Twitter, что указаний на то, что это мог быть теракт, пока нет.
#Polizei #Cuxhaven Mann fährt mit Auto in Fußgängergruppe - 6 Menschen verletzt, davon 1 Person schwer - Hintergründe + Unfallursache noch unklar - Derzeit keine Hinweise auf #Anschlag - Bitte keine Gerüchte verbreiten - Weitere Infos der Polizei folgen— Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 листопада 2017 р.